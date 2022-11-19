Оттава, , 21:10 — REGNUM Более провокационными можно назвать действия Китая в Тайваньском проливе. Об этом 19 ноября на ежегодном форуме по безопасности в канадском Галифаксе заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

«Военная активность Китая становится все более провокационной в Тайваньском проливе», — отметил глава Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября президент США Джо Байден в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите в Пномпене заявил, что США будут «активно соперничать» с Китаем, однако будут сохранять при этом открытыми линии связи с Пекином.