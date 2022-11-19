Курск, 19 ноября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Более семи тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за обрывов электросетей в результате обледенения, сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

(сс) CWitte Без света

«Всего под отключение попали шесть муниципальных образований, 37 населенных пунктов, 3 463 дома, население 7 331 человек, из них 1 884 ребенка», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что социально значимые объекты под отключение не попали.