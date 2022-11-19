Оттава, 19 ноября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая обладает огромной армией, располагает «впечатляющими вооружениями». Об этом 19 ноября сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

«У россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — заявил он.

При этом глава Пентагона добавил, что «одержать верх» на территории бывшей УССР Россия не смогла, даже располагая такими возможностями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на пресс-конференции сообщила, что США в настоящее время не собираются менять расстановку американских вооруженных сил в Польше на фоне происшествия с падением ракеты на польской территории.