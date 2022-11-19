Лондон, 19 ноября 2022, 20:35 — REGNUM Жители Британии назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», которая направлена на кражу денег налогоплательщиков.
Так, читатели британской газеты Daily Mail оставили соответствующие комментарии под статьей, которая опубликована 19 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве Сунак сообщил, Лондон в ближайшее время передаст киевскому режиму 125 зенитных орудий, которые помогут ВСУ вести борьбу с дронами.
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