Лондон, , 20:35 — REGNUM Жители Британии назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», которая направлена на кражу денег налогоплательщиков.

Лондон. Великобритания Марина Захарова © ИА REGNUM

Так, читатели британской газеты Daily Mail оставили соответствующие комментарии под статьей, которая опубликована 19 ноября.

«Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег», — написал пользователь Ciebie.

«Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема», — поддержал читатель phil.

«Для британских налогоплательщиков впереди еще больше жертв — более высокие счета за электроэнергию и более высокие налоги — и всё это для поддержки его превосходительства Зеленского», — читатель с ником H Holton.

Как сообщало ИА REGNUM, после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве Сунак сообщил, Лондон в ближайшее время передаст киевскому режиму 125 зенитных орудий, которые помогут ВСУ вести борьбу с дронами.

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