Вашингтон, 19 ноября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены не допустить подавления системы противовоздушной обороны на территории б. УССР, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Они (ВС России) действительно пытаются подавить и истощить системы противовоздушной обороны [киевского режима]», — цитирует его Reuters.

По его словам, США намерены не допустить этого и хотят обеспечить ВСУ «тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства противовоздушной обороны в жизнеспособном состоянии».