Донецк, 19 ноября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:33 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.