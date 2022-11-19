Москва, 19 ноября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы во время матча любительской хоккейной лиги «Трудовые резервы» один из хоккеистов ударил арбитра. Об этом 19 ноября сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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ЧП произошло в спорткомплексе «Чкалов Арена», где проходил матч между командами «Леопарды» и Revol Ice.

«По предварительным данным, в ходе матча… один из хоккеистов избил судью», — сказал источник.

Отмечается, что в полицию уже поступило заявление от пострадавшего арбитра.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.