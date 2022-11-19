Салехард, 19 ноября 2022, 19:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил звания заслуженных учителей России трём ямальским учителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Ямало-Ненецкого округа.
Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено педагогу начальных классов с 25-летним стажем гимназии №1 города Ноябрьска Оксане Головачёвой. Вместе с ней ребята изучали историю России в Санкт-Петербурге, учились исследовательской деятельности в Москве и постигали секреты математики в Эстонии.
Ещё один заслуженный учитель, Людмила Бабушкина, трудится в школе №1 в Надыме с углубленным изучением отдельных предметов. Благодаря её труду школа первой в Надымском районе создала компьютерный класс, перешла на профильное обучение и раннее изучение информатики.
Преподаватель физики из многопрофильного лицея Муравленко Валентина Зинковская, заслуги которой признал глава государства, воспитывает победителей всероссийских и международных олимпиад.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент России Владимир Путин присвоил 14 ноября жительнице Ямала Ольге Дехтяренко из Надыма звание «Мать-героиня».
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