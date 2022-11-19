Салехард, 19 ноября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания заслуженных учителей России трём ямальским учителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Ямало-Ненецкого округа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Оксана Головачёва

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено педагогу начальных классов с 25-летним стажем гимназии №1 города Ноябрьска Оксане Головачёвой. Вместе с ней ребята изучали историю России в Санкт-Петербурге, учились исследовательской деятельности в Москве и постигали секреты математики в Эстонии.

Ещё один заслуженный учитель, Людмила Бабушкина, трудится в школе №1 в Надыме с углубленным изучением отдельных предметов. Благодаря её труду школа первой в Надымском районе создала компьютерный класс, перешла на профильное обучение и раннее изучение информатики.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Людмила Бабушкина

Преподаватель физики из многопрофильного лицея Муравленко Валентина Зинковская, заслуги которой признал глава государства, воспитывает победителей всероссийских и международных олимпиад.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Валентина Зинковская

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент России Владимир Путин присвоил 14 ноября жительнице Ямала Ольге Дехтяренко из Надыма звание «Мать-героиня».