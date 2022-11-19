Калининград, 19 ноября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Калининградскую область. Ему предстоит посетить местные предприятия и объекты госпрограммы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Вместе с губернатором региона Антоном Алихановым Максим Решетников 19 ноября встречается с представителями туриндустрии, проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, а также обсуждает с представителями малого и среднего бизнеса стартовавшую недавно в регионе новую программу льготного финансирования на средства федеральной субсидии», — отметили в пресс-службе.

Министр уже посетил завод «За Родину» и оценил результаты реализации на этом заводе мероприятий нацпроекта «Производительность труда». В программе также посещение фабрики «Обсервер».

Напомним, последний раз Максим Решетников приезжал в Калининград в апреле 2021 года. Тогда он проконтролировал реализацию программы социально-экономического развития региона, оценил состояние инфраструктуры и мер поддержки для бизнеса.