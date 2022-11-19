Москва, , 19:34 — REGNUM Организаторов, участников и гостей XVII Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, проходящего в городе-герое Волгограде, поприветствовал президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 19 ноября опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия… кинофестиваля «Победили вместе», — говорится в телеграмме. — Ваш фестиваль… по праву считается одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в сфере документального кино».

По словам главы государства, на протяжении многих лет фестиваль, который с недавнего времени носит имя выдающегося российского режиссёра и актёра Владимира Валентиновича Меньшова, выполняет благородную миссию — «содействует сохранению памяти о беспримерном подвиге наших народов в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны».

«Сейчас, когда в угоду корыстным политическим интересам всё чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги самой жестокой войны XX столетия, преуменьшить роль нашей страны в достижении Победы, эта задача приобретает особую актуальность», — отметил глава России.

Путин выразил уверенность в том, что фестиваль, программа которого в нынешнем году весьма насыщенна и разнообразна, пройдёт на высоком творческом и организационном уровне, обогатит палитру отечественной и мировой кинематографии интересными, содержательными работами, предоставит российским и зарубежным мастерам хорошую возможность для общения и обмена профессиональным опытом.

Также президент России пожелал гостям кинофестиваля незабываемых впечатлений, а участникам — успехов.