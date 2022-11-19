Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Разгерметизация и пожар на магистральном газопроводе «Белоусово — Ленинград» во Всеволожском районе Ленинградской области привели к проблемам у потребителей Петербурга и Ленобласти, которых снабжает теплом Северная ТЭЦ. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генерирующей компании ПАО «ТГК-1».

Северная ТЭЦ ПАО «ТГК-1»

Поврежденный газопровод, который пришлось отключить, является одним из источников газоснабжения Северной ТЭЦ. Из-за ЧП газоснабжение ТЭЦ перевели на резервную схему.

«Инцидент привел к кратковременному понижению параметров теплоснабжения потребителей станции, которые будут восстановлены в ближайшее время. Отключения электроснабжения у потребителей не было», — сообщили в «ТГК-1».

Напомним, из-за ЧП на газовой трубе временно прекращено газоснабжение во Всеволожске и ряде населенных пунктов Всеволожского района. Котельные перевели на жидкое топливо, после чего они будут запитаны газом по резервной схеме. Открытое горение на месте разрыва газопровода потушено, пострадавших нет.

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