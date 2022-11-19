Санкт-Петербург, 19 ноября 2022, 19:44 — REGNUM Разгерметизация и пожар на магистральном газопроводе «Белоусово — Ленинград» во Всеволожском районе Ленинградской области привели к проблемам у потребителей Петербурга и Ленобласти, которых снабжает теплом Северная ТЭЦ. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генерирующей компании ПАО «ТГК-1».
Поврежденный газопровод, который пришлось отключить, является одним из источников газоснабжения Северной ТЭЦ. Из-за ЧП газоснабжение ТЭЦ перевели на резервную схему.
«Инцидент привел к кратковременному понижению параметров теплоснабжения потребителей станции, которые будут восстановлены в ближайшее время. Отключения электроснабжения у потребителей не было», — сообщили в «ТГК-1».
Напомним, из-за ЧП на газовой трубе временно прекращено газоснабжение во Всеволожске и ряде населенных пунктов Всеволожского района. Котельные перевели на жидкое топливо, после чего они будут запитаны газом по резервной схеме. Открытое горение на месте разрыва газопровода потушено, пострадавших нет.
Северная ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания северной части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, а также поселка Новое Девяткино и города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Зона охвата — около 700 тыс. человек.
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