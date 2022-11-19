Оттава, 19 ноября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с коллегой из Армении Николом Пашиняном ситуацию на Кавказе. Об этом Трюдо написал 19 ноября в Twitter.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Мы привержены укреплению демократии, росту наших экономик и продвижению мира и безопасности на Кавказе. Это то, что я и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня обсудили», — написал Трюдо.

По его словам, стороны также договорились укреплять отношения двух стран.