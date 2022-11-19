Тюмень, 19 ноября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Тюмени завершился двухдневный телемарафон «100 миллионов для Победы». С 18 по 19 ноября было собрано более восьми миллионов рублей на покупку дорогостоящего оборудования для участников специальной военной операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре правительства Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Учителя, пенсионеры, врачи, бизнесмены, чиновники, артисты, школьники и рабочие — в марафоне приняли участие более 1100 жителей и 65 компаний Тюменской области.

Девятилетний школьник отдал в помощь тюменским бойцам копилку со всеми сбережениями. В зоне боевых действий находятся его родственники.

«Им надо покупать дроны и военные машины», — отметил Артём, пожелав всем солдатам поскорее вернуться домой.

В марафоне «100 миллионов для Победы» участвовали два телеканала, а также местные информационные агентства и группы в социальных сетях. В домах культуры и торговых центрах Тюмени выступали артисты и творческие коллективы.

В рамках марафона «100 миллионов для Победы» поступило 8 008 084,09 рубля. Всего в копилке акции «100 миллионов для Победы»32 644 285 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «100 миллионов для Победы» стартовала в конце сентября 2022 года. Тюменцы собирают квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры, спутниковую связь и другую дорогостоящую технику, необходимую бойцам специальной военной операции.