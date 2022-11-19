Киев, , 19:09 — REGNUM Глава крупнейшего киевского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко посоветовал проживающим на территории б. УССР гражданам, у которых есть возможность уехать за границу, должны быть готовы сделать это до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

Без света Jody McIntyre

По его словам, массированные российские ракетные удары вывели из строя почти половину энергетической сети на территории б. УССР, а очередная атака может уничтожить ее полностью.

В связи с этим он рекомендовал гражданам рассмотреть возможность переезда в другую страну, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

«Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество», — отметил он в интервью BBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства киевского режима Денис Шмыгаль заявил, что половина объектов энергосистемы на территории б. УССР выведена из строя.

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