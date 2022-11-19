Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области после ЧП на магистральном газопроводе может быть введён режим чрезвычайной ситуации. Это произойдет, если в течение суток проблемы с нарушенным газоснабжением населения и котельных не решатся, уточнили 19 ноября в администрации Всеволожского района.

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Напомним, после разгерметизации газопровода и возникшего пожара произошло отключение газораспределительной станции «Восточная» и работающих на газе котельных. Во Всеволожском районе вводятся ограничения на поставку газа. Отключенные из-за пожара на газопроводе котельные будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение четырех готовы восстановить подачу газа в частный сектор, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В свою очередь глава Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что ограничения в поставке газа скажутся на котельных, которые подают отопление и горячую воду в дома жителей района. По его словам, оперативные и ремонтные службы делают всё, чтобы как можно быстрее восстановить подачу газа потребителям. При этом не исключено, что подача газа в отключенные сейчас от газоснабжения населенные пункты Всеволожского района будет восстановлена постепенно — сначала газ пойдет в котельные, а только потом — бытовым потребителям.