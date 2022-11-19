Пашинян обсудил с Мишелем ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Ереван, 19 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства Армении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаги Азербайджана и Армении
Отмечается, что стороны провели встречу в ходе встречи на полях саммита Международной организации франкофонии в Тунисе.
«Подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых заявлением в Праге, и реализации шагов, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Пашинян подчеркнул необходимость «ликвидации последствий азербайджанской агрессии, немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Армении».