Ереван, 19 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Отмечается, что стороны провели встречу в ходе встречи на полях саммита Международной организации франкофонии в Тунисе.

«Подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых заявлением в Праге, и реализации шагов, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян подчеркнул необходимость «ликвидации последствий азербайджанской агрессии, немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Армении».