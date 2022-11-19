Донецк, 19 ноября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 19 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; 17:42 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 18:20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще более 10 снарядов.