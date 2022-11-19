Берлин, 19 ноября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Власти Германии с 24 февраля поставил Киеву 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard («Гепард»), сообщили 19 ноября в посольстве ФРГ в Киеве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Германия поставила Киеву 30 зенитных установок (САУ) Gepard», — говорится в сообщении посольства в Twitter. Отмечается, что установки используют для защиты критической инфраструктуры на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что оружие, которое было передано Киеву Берлином, играет «решающую роль» в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР.

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