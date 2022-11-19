Луганск, , 18:37 — REGNUM В результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом 19 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

«В результате обстрела населенного пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибром 155 мм (один снаряд) погибли два мирных жителя и четверо получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября в пресс-службе МЧС ЛНР сообщили, что в результате обстрела боевиками ВСУ города Брянка в ЛНР из американских РСЗО HIMARS пострадала мирная жительница.