Симферополь, 19 ноября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Специалисты установили на свои места все четыре пролета на автодорожной части Крымского моста. Об этом 19 ноября сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Завершили надвижку всех четырёх пролётных строений Крымского моста, — написал он. — На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролёта».

По его данным, первый и второй пролёты, на которых ведутся работы по устройству деформационных швов, уже находятся в проектном положении. Хуснуллин отметил, что третий и четвёртый пролёты тоже будут опущены в проектное положение в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. В НАК сообщили, что на дороге взорвался грузовик, в результате погибли четыре человека.