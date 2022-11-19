Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на магистральном газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, возникшее после разгерметизации газовой трубы. Об этом 19 ноября сообщили в МЧС России.

ИА REGNUM Пожар на газопроводе в Ленинградской области

Напомним, в Ленобласти днем в субботу произошел разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием, поврежденный участок отключили, после чего продолжалось выгорание газа.

«Информация о пострадавших не поступала. Угрозы для населения нет», — отметили в МЧС.

В свою очередь в компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», которой принадлежит газопровод, сообщили, что предприятие завершает переключение потребителей на газоснабжение от других источников после ЧП на газопроводе во Всеволожском районе.