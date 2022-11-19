Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области создали оперативный штаб после разгерметизации газопровода и начавшегося на месте ЧП пожара, сообщили 19 ноября в пресс-службе района.

ИА REGNUM Пожар на газопроводе в Ленобласти после ЧП

«В администрации Всеволожска проходит оперативный штаб по ситуации с газом», — сообщили районные власти. Возглавил штаб глава района Андрей Низовский.

В течение ближайших часов шесть газораспределительных станций во Всеволожском районе, отключенных из-за разгерметизации газопровода и пожара, будут переведены на резервную нитку снабжения, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«После этого газовые службы в течение четырех часов готовы восстановить подачу газа в частный сектор Всеволожского района», — уточнил Дрозденко.

В настоящее время станции переводятся на резервную схему снабжения. Как отметили в пресс-службе областной администрации, подача газа в частный сектор населенных пунктов Всеволожского района будет восстановлена в течение четырех часов.