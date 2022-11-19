Берлин, 19 ноября 2022, 18:07 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить превращения конфликта на территории б. УССР в войну между Россией и НАТО.
По его словам, «война вернулась в Европу», у многих есть страх перед ней. Из-за этого Берлин принял решение помочь Киеву «отстоять свой суверенитет» и «направить ему вооружение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что необходимо проявить благоразумие после инцидента со взрывом ракеты в Польше на границе с б. УССР и не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.
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