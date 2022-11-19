Берлин, , 18:07 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить превращения конфликта на территории б. УССР в войну между Россией и НАТО.

Олаф Шольц OSCE Parliamentary Assembly

По его словам, «война вернулась в Европу», у многих есть страх перед ней. Из-за этого Берлин принял решение помочь Киеву «отстоять свой суверенитет» и «направить ему вооружение».

«Важно следить за тем, чтобы это не привело к эскалации, к войне между Россией и НАТО. Поэтому важно, чтобы мы тесно работали вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском союзе, НАТО, на уровне «большой семёрки», — сказал он во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии в немецком Фридрихсхафене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что необходимо проявить благоразумие после инцидента со взрывом ракеты в Польше на границе с б. УССР и не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.

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