Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM В Ленинградской области после аварийной разгерметизации магистрального газопровода отключили газораспределительную станцию «Восточная» во Всеволожском районе, кроме того, от газоснабжения отключены несколько населенных пунктов, котельные переводятся на резервное топливо. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе комитета по ТЭК Ленобласти.

Пожар на газопроводе в Ленинградской области после разгерметизации

«Из-за возгорания газопровода пришлось отключить ГРС «Восточная», — говорится в сообщении. Отметим, что к этой ГРС подключены населённые пункты, прилегающие к городу Всеволожску. Котельные переводятся на резервный вид топлива.

«Есть вероятность отключения частного сектора», — добавили в пресс-службе. Список населённых пунктов, в которых частично нет газа: Романовка, Всеволожск, Восточная, Невская Дубровка, Русский Дизель, пос. им. Свердлова.

Напомним, днем 19 ноября во Всеволожском районе Ленобласти прогремел взрыв и начался пожар в лесном массиве. Как вскоре выяснилось, возгорание произошло вследствие разгерметизации на магистральном газопроводе.