Донецк, , 17:50 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 152 мм. 17:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. 17:34 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще восемь ракет из РСЗО «Град».