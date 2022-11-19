Санкт-Петербург, 19 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Ленинградской области по факту разгерметизации газопровода во Всеволожском районе может быть возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, сообщили 19 ноября в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

ИА REGNUM Пожар на газопроводе в Ленобласти

В настоящий момент во Всеволожском районе следователи устанавливают обстоятельства возгорания газопровода.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — уточнили в ведомстве.

Для организации работы на место происшествия выехал и. о. руководителя следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавшие произошедшему»,— подытожили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Ленобласти начала свою проверку по факту ЧП на газопроводе во Всеволожском районе.