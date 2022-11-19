Москва, 19 ноября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал МИД России и Генпрокуратуру дать оценку деятельности Народного союза Германии (НСГ) по уходу за военными могилами в рамках реализации межправительственного соглашения между РФ и ФРГ от 29 января 1993 года о воинских захоронениях.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Самое время МИДу довести до германского посла нашу позицию и в целом посмотреть, как выполняется соглашение 1993 года. Что касается подрывной «просветительской» работы НСГ в нашей стране, то правоохранительные органы обязаны пресекать ее на корню и не давать этим гитлеровским последышам сеять семена нацизма на нашей почве», — отметил Миронов.

Накануне руководство НСГ заявило о планах разделить на русских и жителей б. УССР останки около 1400 советских солдат и заключенных концлагерей, захороненных в Гамбурге.