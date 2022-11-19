Минск, 19 ноября 2022, 17:31 — REGNUM Литва может подбрасывать нелегальных мигрантов не только Белоруссии, но и Польше, сообщили 19 ноября в белорусском государственном погранкомитете.
В погранкомитете привели данные статистики польской стороны, из которой следует, что за неполных 11 месяцев на границе с Литвой пограничная стража Польши задержала 137 так называемых курьеров, за весь 2021 год — 52 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство внутренних дел Литвы собирается расторгнуть соглашения с МВД Белоруссии.
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