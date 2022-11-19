Всеволожск, Ленинградская область, , 17:32 — REGNUM Газопровод во Всеволожском районе Ленинградской области, где произошла разгерметизация, а затем начался пожар, перекрыт, сообщил 19 ноября губернатор региона Александр Дрозденко.

Пожар на газопроводе в Ленобласти

По его словам, на место возгорания выехал пожарный поезд и техника для тушения пожара на гусеничном ходу.

«Газопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады готовятся приступить к ремонту газопровода», — сказал Дрозденко, добавив, что распространение огня по лесу маловероятно: территория лесного массива отдалена от места возгорания.