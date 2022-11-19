Донецк, , 17:20 — REGNUM Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 19 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:53 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град».