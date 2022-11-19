Новосибирск, 19 ноября 2022, 17:09 — REGNUM Следовавший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за буйного пассажира, сообщили 19 ноября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По данным следствия, во время следования воздушного судна из Иркутска в Москву, находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и на других пассажиров не реагировал, вёл себя неадекватно.
После приземления самолета дебошир был передан сотрудникам транспортной полиции.