Новосибирск, 19 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Следовавший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за буйного пассажира, сообщили 19 ноября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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По данным следствия, во время следования воздушного судна из Иркутска в Москву, находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и на других пассажиров не реагировал, вёл себя неадекватно.

«В результате этого, командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске», — сообщили в ведомстве.

После приземления самолета дебошир был передан сотрудникам транспортной полиции.