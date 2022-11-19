Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Газораспределительную станцию «Восточная» в Ленинградской области могут отключить из-за разгерметизации газопровода между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево, сообщили 19 ноября в пресс-службе администрации Всеволожского района.

ИА REGNUM Пожар на газопроводе в Ленобласти

В администрации добавили, что сейчас специалисты делают всё возможное чтобы использовать закольцовку.

«К ГРС подключены Янино, Новосергеевка и южная часть Всеволожска. Котельные — необходимо осуществлять контроль за входным давлением, в случае понижения давления быть готовым перейти на резервный вид топлива. Частный сектор будет отключаться в последнюю очередь»,— сообщили в администрации района, где произошло ЧП.

Также в администрации добавили, что давление на всех котельных Всеволожска упало вдвое по сравнению со штатным. «Это минимальное рабочее давление», — пояснили в администрации.

Напомним, взрывная разгерметизация магистрального газопровода произошла днём 19 ноября и привела к серьезному пожару. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.