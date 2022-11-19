Москва, 19 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. От киевского режима и Владимира Зеленского устали в мире. Об этом 19 ноября сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«От киевского режима все сильно устали, — написал Медведев. — В особенности от невротика Зеленского».

По его словам, Зеленский постоянно «нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием».

Зампред Совета безопасности России считает, что глава киевского режима ведет себя как «истеричный ребенок с проблемами в развитии».

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что США всегда бросали своих друзей, это рано или поздно произойдет и с Киевом.