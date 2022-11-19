Мурино, Ленинградская область, 19 ноября 2022, 17:02 — REGNUM Угрозы жизни жителям Ленинградской области в результате разгерметизации газопровода между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево во Всеволожском районе — нет, заверили 19 ноября в пресс-службе МЧС России.
Напомним, днем 19 ноября во Всеволожском районе Ленобласти прогремел взрыв и начался пожар в лесном массиве. Как вскоре выяснилось, возгорание произошло вследствие взрыва на магистральном газопроводе.
«Информации о пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует»,— сообщили в ведомстве.