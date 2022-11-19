Санкт-Петербург, 19 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Угрозы жизни жителям Ленинградской области в результате разгерметизации газопровода между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево во Всеволожском районе — нет, заверили 19 ноября в пресс-службе МЧС России.

ИА REGNUM Пожар на газопроводе в Ленобласти

Напомним, днем 19 ноября во Всеволожском районе Ленобласти прогремел взрыв и начался пожар в лесном массиве. Как вскоре выяснилось, возгорание произошло вследствие взрыва на магистральном газопроводе.

«Информации о пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует»,— сообщили в ведомстве.