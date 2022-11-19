Шебекино, Белгородская область, , 16:50 — REGNUM В Шебекино Белгородской области выпущенные ВСУ снаряды попали по территории многоквартирного дома, сообщил 19 ноября глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

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По его словам, также ВСУ обстреляли здание промышленного предприятия, там начался пожар. Он добавил, что огонь уже ликвидировали.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Шебекино получила ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

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