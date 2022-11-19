Шебекино, Белгородская область, 19 ноября 2022, 16:50 — REGNUM В Шебекино Белгородской области выпущенные ВСУ снаряды попали по территории многоквартирного дома, сообщил 19 ноября глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
По его словам, также ВСУ обстреляли здание промышленного предприятия, там начался пожар. Он добавил, что огонь уже ликвидировали.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Шебекино получила ранения в результате атаки со стороны ВСУ.
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