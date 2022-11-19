Москва, 19 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Переговоры с Россией главе киевского режима Владимиру Зеленскому не нужны. Об этом 19 ноября сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Зеленскому переговоры (с Россией — прим. ИА REGNUM) не нужны по вполне очевидным шкурным причинам, — написал Медведев. — Более того, они для него очень опасны».

По его словам, без признания распада страны Зеленскому бессмысленно садиться за стол с представителями России, а признаешь — «укокошат собственные националисты».

Медведев добавил, что данную ситуацию можно обозначить шахматным термином «цугцванг».