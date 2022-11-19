Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту взрыва на магистральном газопроводе во Всеволожском районе, между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево, сообщили 19 ноября в пресс-службе надзорного ведомства региона.

ИА REGNUM Пожар на газопроводе в Ленобласти после взрыва

«Для координации деятельности аварийных, специализированных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, заместитель прокурора области Сергей Виноградов и Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что также на место ЧП выехали следователи и криминалисты регионального СУ СК России по Ленинградской области.