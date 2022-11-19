Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября 2022, 16:46 — REGNUM Давление на магистральном газопроводе в Ленинградской области после взрыва на газопроводе снижено, сообщил 19 ноября губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, Северная ТЭЦ, которая отапливает Новое Девяткино, переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
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«Во Всеволожске нарушена работа третей и шестой котельных»,— сообщил глава региона.
По предварительной информации, пострадавших при взрыве и пожаре нет. Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что чп произошло днем 19 ноября на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.