Всеволожск, Ленинградская область, , 16:46 — REGNUM Давление на магистральном газопроводе в Ленинградской области после взрыва на газопроводе снижено, сообщил 19 ноября губернатор региона Александр Дрозденко.

Пожар на газопроводе в Ленобласти © ИА REGNUM

По его словам, Северная ТЭЦ, которая отапливает Новое Девяткино, переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

Видео © ИА REGNUM

«Во Всеволожске нарушена работа третей и шестой котельных»,— сообщил глава региона.

По предварительной информации, пострадавших при взрыве и пожаре нет. Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что чп произошло днем 19 ноября на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.