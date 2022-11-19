Давление на магистральном газопроводе в Ленобласти снижено
Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Давление на магистральном газопроводе в Ленинградской области после взрыва на газопроводе снижено, сообщил 19 ноября губернатор региона Александр Дрозденко.
ИА REGNUM
Пожар на газопроводе в Ленобласти
По его словам, Северная ТЭЦ, которая отапливает Новое Девяткино, переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
«Во Всеволожске нарушена работа третей и шестой котельных», — сообщил глава региона.
По предварительной информации, пострадавших при взрыве и пожаре нет. Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло днем 19 ноября на газопроводе между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево.