Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Давление на магистральном газопроводе в Ленинградской области после взрыва на газопроводе снижено, сообщил 19 ноября губернатор региона Александр Дрозденко.

ИА REGNUM Пожар на газопроводе в Ленобласти

По его словам, Северная ТЭЦ, которая отапливает Новое Девяткино, переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

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«Во Всеволожске нарушена работа третей и шестой котельных», — сообщил глава региона.

По предварительной информации, пострадавших при взрыве и пожаре нет. Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло днем 19 ноября на газопроводе между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево.