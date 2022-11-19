Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Котельные Всеволожского района Ленинградской области после взрыва на газопроводе работают в штатном режиме, сообщил 19 ноября глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Пожар на газопроводе в Ленобласти ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло днем 19 ноября на газопроводе между Бернгардовкой и поселком Ковалево.

«Котельные работают в штатном режиме, падения газа на них нет, сейчас проверяем от каких ГРС запитаны, и при их отключении, какие котельные могут попасть, аварийный запас топлива и прочее», — заявил Низовский.