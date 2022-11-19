Москва, , 16:34 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом 19 ноября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет iphotocommerce

Так, по состоянию на 16:31 мск в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять авиарейсов; в аэропорту «Домодедово» задержано 11 авиарейсов, еще пять отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

18 ноября портал «Метеоновости» сообщил, что 19–20 ноября в Москве и Подмосковье зима разгуляется. Ожидаются сильные снегопады.