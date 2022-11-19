Белгород, 19 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Жительница Шебекино в Белгородской области получила ранения в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил 19 ноября глава региона Вячеслав Гладков.

Артиллерия ВСУ

«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая», — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что были зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промпредприятий, есть повреждение линии электропередачи.