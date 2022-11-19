Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Взрыв прогремел на гмагистральном газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил 19 ноября губернатор Александр Дрозденко.

Пожар после взрыва на газопроводе в Ленобласти © ИА REGNUM

По его словам, на месте работают пожарные и спасатели, которые ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва.

Видео © ИА REGNUM

«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

Причины взрыва устанавливаются», — добавил глава Ленобласти.

Звук взрыва был слышен в восточной части Петербурга.