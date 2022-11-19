Санкт-Петербург, 19 ноября 2022, 16:22 — REGNUM Взрыв прогремел на гмагистральном газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил 19 ноября губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, на месте работают пожарные и спасатели, которые ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва.
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«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.
Причины взрыва устанавливаются», — добавил глава Ленобласти.
Звук взрыва был слышен в восточной части Петербурга.