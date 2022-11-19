Мощный взрыв на газопроводе произошел в Ленобласти
Санкт-Петербург, 19 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на гмагистральном газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил 19 ноября губернатор Александр Дрозденко.
ИА REGNUM
Пожар после взрыва на газопроводе в Ленобласти
По его словам, на месте работают пожарные и спасатели, которые ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва.
«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.
Причины взрыва устанавливаются», — добавил глава Ленобласти.
Звук взрыва был слышен в восточной части Петербурга.