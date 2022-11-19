Южно-Сахалинск, 19 ноября 2022, 16:16 — REGNUM В Тымовском районе Сахалинской области, где утром 19 ноября произошёл взрыв газового баллона в жилом доме, объявлен траур. Об этом 19 ноября сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
Лимаренко выразил соболезнования членам семей погибших и добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское в Сахалинской области стал 20-литровый газовый баллон.
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