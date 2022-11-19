Донецк, , 16:13 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 19 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:58 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Новобахмутовку из артиллерии.