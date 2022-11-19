Симферополь, 19 ноября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. После ремонтно-восстановительных работ автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом 19 ноября сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

ИА REGNUM Крымский мост

«Сегодня (19 ноября) в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба министерства транспорта Крыма сообщила, что движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено на 12 часов.